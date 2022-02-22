Грин про бой с Махачевым: «Выйду, как гангстер, и буду бить этого парня по лицу, пока он не упадет»

Боец Бобби Грин поделился ожиданиями от боя с 26 февраля на турнире 202.

Грин согласился выйти на поединок на коротком уведомлении после того, как Бенеил Дариуш снялся с боя из-за травмы.

«Хочу доказать людям, что я не сумасшедший, а конкретно чокнутый. Я собираюсь показать настоящее гангстерское дерьмо. Выйти и сделать это с одним из самых топовых парней дивизиона.

Я выйду, как гангстер, и буду бить этого парня по лицу, пока он не упадет.

Первыми получили вызов парни из топ-10, но все они чертовы трусы. Они предпочитают сидеть и выбирать себе подходящие условия.

Они играют в странную игру: держат карты и ждут подходящего момента, чтобы вытащить свой туз.

Иногда надо принять все, как есть, и я собираюсь перепрыгнуть этих парней. Почему нет, если они слишком трусливы, чтобы воспользоваться такой возможностью», – сказал Грин.

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