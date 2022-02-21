Хабиб: «В чем сила? В моем понимании – верить в одного Бога»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал, в чем сила.

«В чем сила? Смотря в каком формате посмотреть на этот вопрос. Есть же восемь миллиардов людей, из них очень малое количество верит, что Бог един. А я считаю, что это правильно — верить, что Всевышний — он может быть только один, и только его мы можем о чем-то просить, ему жаловаться, говорить.

Во всей мирской суете знать, что Бог един и что все, что случается, — это от него, — в этом и есть сила. А так — человек может сказать, что в деньгах сила. Другой скажет: нет, есть есть власть, вот власть и есть сила.

А кто-то может сказать: вот я ни от кого не зависим, пусть я не такой богатый и знаменитый, но у меня есть свое и я от никого не завишу. Вот в свободе и есть сила. Люди же разные есть.

В моем понимании, верить в одного Бога — и есть сила. Мы же никем не были, потом Всевышний нас создал в чреве матери, у нас появился слух, чувства, глаза, ноги, руки.

Откуда все это могло появиться? Вот в этом понимании и есть сила», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб вернулся в бои: подрался по правилам бокса и нокаутировал экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя

Президент Eagle FC: «Ничто не мешает устроить схватку по грэпплингу между Хабибом и Сен-Пьером»