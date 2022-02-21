Хабиб: «В связи с политической суетой у моей команды очень тяжело с визами»

Бывший чемпион UFC в легком весе рассказал о планах бойцов своей команды.

«В связи с политической суетой очень тяжело с визами. У Зубайры Тухугова та же проблема, что у . Проблемы с визами.

должны уже одобрить. Если все будет хорошо, Тухугов может в апреле подраться.

Я не видел Умара полтора месяцев. Скоро он должен будет получить визу, за 10-11 дней до боя он должен быть здесь. Он, как правило, гоняет 8-9 килограмм. В этот раз он много гонять не будет, так как в этот раз UFC предложили провести в полулегком весе.

Умар возвращается после травмы, он очень голоден. Он сейчас испытывает те же эмоции, что и я, я тоже рвал кресты. Я понимаю его ситуацию. Умар 5 марта будет возвращаться после тяжелой травмы, посмотрим, клетка покажет», – сказал Нурмагомедов в прямом эфире инстаграма.

Дэн Хукер: «Дариуш сломал бедренную кость. Это весомое оправдание снятия с боя против Махачева»

Евлоев назвал тройку лучших бойцов UFC из России: «Ян, Махачев. Себя можно?»