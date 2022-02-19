Тренер Джервонты Дэвиса: «Не знаю, рискнет ли Ломаченко встретиться с нами, но, откровенно говоря, это мегабой»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Келвин Форд, тренер обладателя регулярного титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО), заявил, что его подопечный хочет бой против с экс-чемпиона в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Мы ждем этого боя, понимаешь, о чем я? Мы ждем этого поединка. Как я уже сказал, это будет шахматная партия. Не знаю, рискнет ли Лома встретиться с «Танком» [прозвище Дэвиса], но, откровенно говоря, это мегабой. Это поединок, которого люди ждут уже давно.

Я думаю, что 2022 год будет действительно интересным для всех. Они должны провести этот бой», – поделился Форд.

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