В Хьюстоне (Техас) в Toyota Center завершился турнир UFC 271, в со-главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между и Дерриком Льюисом.

Зрелищную победу нокаутом во втором раунде одержал австралийский спортсмен.

just way more precise in that furious exchange and the elbows were BRUUUUUTAL Tai Tuivasa what a KING 👑 #UFC271 pic.twitter.com/XtOsgP5apf