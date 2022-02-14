Конор раскритиковал Фьюри за слова о Хабибе: «Вылижи ему задницу, братан»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор осудил за слова о .

Ранее британский боксер-тяжеловес похвалил «Орла» за своевременное завершение карьеры.

Ранее Макгрегор и Фьюри уже вступали в интернет-дебаты, а теперь ирландец уличил «Цыганского короля» в подхалимаже.

«Вылижи ему задницу, братан, ты явно забыл это сделать, хахахаха», – написал Конор в Твиттере, а затем стер пост.

Тайсон Фьюри – о Хабибе: «Этот человек все сделал правильно: пришел, выиграл и ушел на пике»

Конор: «Смейтесь, улыбайтесь и будьте богаты! Это то, чем я сам занимаюсь, а я миллиардер»