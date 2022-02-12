Александр Емельяненко: «Уиттакер и Адесанья не будут стесняться друг друга и устроят шоу»

Российский тяжеловес сделал прогноз на бой чемпиона UFC в среднем весе и .

«Мне всегда нравился стиль Уиттакера, он отлично ведет бой первым номером, хорошо чувствует дистанцию. Станем свидетелями прекрасного поединка двух техничных бойцов. Что у Адесаньи, что у Уиттакера есть свои плюсы и свои минусы, трудно отдать предпочтение одному из них.

Конечно, результат их прошлой встречи никак не влияет, прошло уже больше двух лет с того момента, и сейчас Уиттакер набрал.

Мне кажется, бойцы не будут стесняться друг друга и устроят шоу. Каждый обладает классной ударной техникой и сильнейшим ударом, поэтому до решения поединок дойти не должен», – считает Емельяненко.

Бой Уиттакера и Адесаньи возглавит UFC 271, который состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

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