Александр Емельяненко: «Уиттакер и Адесанья не будут стесняться друг друга и устроят шоу»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 271 Адесанья - Уиттакер Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Емельяненко сделал прогноз на бой чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера.

«Мне всегда нравился стиль Уиттакера, он отлично ведет бой первым номером, хорошо чувствует дистанцию. Станем свидетелями прекрасного поединка двух техничных бойцов. Что у Адесаньи, что у Уиттакера есть свои плюсы и свои минусы, трудно отдать предпочтение одному из них.

Конечно, результат их прошлой встречи никак не влияет, прошло уже больше двух лет с того момента, и сейчас Уиттакер набрал.

Мне кажется, бойцы не будут стесняться друг друга и устроят шоу. Каждый обладает классной ударной техникой и сильнейшим ударом, поэтому до решения поединок дойти не должен», – считает Емельяненко.

Бой Уиттакера и Адесаньи возглавит UFC 271, который состоится в ночь с 12 на 13 февраля.

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