Умар Нурмагомедов 5 марта подерется с Брайаном Келлехером на UFC 272

Российский боец легчайшего дивизиона узнал имя следующего соперника в .

Им станет американец Брайан Келлехер. Поединок состоится 5 марта на турнире UFC 272, где главным событием станет бой Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

Umar Nurmagomedov vs. Brian Kelleher (@brianboom135) has been added to UFC 272 on March 5, per sources. In addition to the fight, Kelleher has signed a new UFC deal, as he announced recently. pic.twitter.com/6IMHXDt56S