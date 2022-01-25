В Пекине зафиксировали еще 14 случаев ковида среди лиц, прибывших на Олимпиаду-2022

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине сообщил о 14 новых случаях коронавируса среди официальных лиц, задействованных в проведении Игр.

24 января в город прибыли еще 246 человек, связанных с Олимпиадой. 12 из них сдали положительный ПЦР-тест в аэропорту, еще два случая также были зафиксированы у лиц, прибывших в Пекин ранее.

Отмечается, что в списке зараженных есть представитель официальной спортивной делегации одной из стран. Начиная с 23 января, это второй подобный случай.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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