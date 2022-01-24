Николай Валуев: «Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на рекомендации украинским олимпийцам не стоять рядом с россиянами на Играх-2022 в Пекине.

Ранее также сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовано не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

«Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений – языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета. Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили.

Это абсурд. Давайте тогда скажем, что эти чиновники – агенты Кремля и помогают российским спортсменам побеждать в неравной конкуренции на пекинской Олимпиаде со своими спортсменами», – сказал Валуев.

«Я давно перестал удивляться идиотским событиям с участием представителей нынешней украинской власти. Но за украинских спортсменов в данном случае нужно прежде всего переживать украинским гражданам. Пусть они сами обратятся к тем людям, которых выбрали, и попросят прекратить дергать атлетов, чтобы они получили возможность спокойно выступить на .

Вправе ли Министерство молодежной политики и спорта выпускать такие запреты? Считаю, действия местных властей компенсирует их в кавычках профессионализм», – цитирует Валуева RT.

Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и флагом ОКР на Играх в Пекине