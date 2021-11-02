Сауль Альварес: «Планту нечего стыдиться. Мы провели захватывающий бой»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал победу в бою против экс-чемпиона мира в суперсреднем дивизионе .

«Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел на арену. Было нелегко дойти до этого этапа, но благодаря вашей поддержке, семье и моей команде мы продвинулись так далеко. Эта победа для всех, в особенности в Мексике.

Мое уважение Калебу Планту. Он отличный боец с большим количеством хороших навыков. Он хотел дальше драться со мной, желал продолжить бой. Ему нечего стыдиться, сегодня мы провели захватывающий поединок», – заявил Альварес.

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