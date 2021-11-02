Канело против Планта за титул абсолютного чемпиона, Варгас – Баэс и другие бои в Лас-Вегасе

Завтра ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоится боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) проведет поединок против чемпиона IBF в супресреднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КО).

Другие бои:

Элвис Родригес (11-1-1, 10 КО) – Хуан Пабло Ромеро (14-0, 9 КО).

Рэй Варгас (34-0, 22 КО) – Леонардо Баэс (21-4, 12 КО).

Начало онлайн-трансляции в 04:00 по московскому времени. Телевизионную трансляцию будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

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