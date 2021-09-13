Диджей о конфликте с Конором: «Мы выпивали и по-дружески общались, но он набросился на меня, было много крови. Жена впала в истерику»

Итальянский диджей, певец и телеведущий Франческо Факкинетти, известный как Dj Francesco или Oz, рассказал новые подробности нападения со стороны экс-чемпиона в двух дивизионах .

«Я был ошеломлен. Было много крови, и моя жена впала в истерику и кричала. Один из телохранителей попытался ее успокоить, на Макгрегора тут же набросились двое людей и утащили его.

Я не мог поверить, что он меня ударил. Должен признаться, я беспокоился о том, что он будет делать дальше, но его быстро увезли.

Все были очень шокированы и расстроены. Никто не мог поверить в то, что он сделал. Это было несправедливо и неуместно.

Мы разговаривали по-дружески, но он просто набросился на меня. Мы вместе выпивали, и все казалось прекрасным, когда он внезапно изменился», – заявил Факкинетти.

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