Конор сломал нос итальянскому диджею через несколько часов после крещения сына в Ватикане

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова стал участником скандала.

Популярный итальянский диджей, певец и телеведущий Франческо Факкинетти, известный как Dj Francesco или Oz, утверждает, что ирландец ударил его по лицу в ночном клубе, сломав нос.

Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.

«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации.

Мы разговаривали более двух часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный.

Я случайно получил удар – такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на , – сказал Факкинетти.

«Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек», – добавила жена диджея Вильма.

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