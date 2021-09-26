Тайсон Фьюри: «Я – величайший тяжеловес своей эпохи. В этом нет никаких сомнений»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером провозгласил себя лучшим тяжеловесом нынешней эпохи.

«Я – величайший тяжеловес своей эпохи. 100%. В этом нет никаких сомнений.

Я – номер один. Посмотрите, что я сделал. Я провел в США шесть последних боев, подрался с самым жестким панчером в истории бокса.

Не один раз, не два, а три раза. Он опасный мужик», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри заплакал после победы над Деонтеем Уайлдером

🥊 Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера – это была настоящая мясорубка. Онлайн третьего боя

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные