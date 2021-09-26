Тайсон Фьюри: «Я – величайший тяжеловес своей эпохи. В этом нет никаких сомнений»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером провозгласил себя лучшим тяжеловесом нынешней эпохи.

«Я – величайший тяжеловес своей эпохи. 100%. В этом нет никаких сомнений.

Я – номер один. Посмотрите, что я сделал. Я провел в США шесть последних боев, подрался с самым жестким панчером в истории бокса.

Не один раз, не два, а три раза. Он опасный мужик», – сказал Фьюри.

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