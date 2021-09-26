Фьюри против Уайллера. Начало вечера бокса в Лас-Вегасе – в 4:00 по московскому времени

Сегодня ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоится боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) проведет первую защиту титула в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Другие бои:

(30-3, 19 КО) – Адам Ковнацки (20-1, 15 КО).

Эфе Ажагба (15-0, 12 КО) – Фрэнк Санчес (18-0, 13 КО).

Начало онлайн-трансляции в 04:00 по московскому времени.

Телевизионную трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Начало в 04:45 по московскому времени.

Тайсон Фьюри: «Я – медведь гризли. Выйду в ринг, чтобы разбить и обезобразить Уайлдера»

Деонтей Уайлдер: «Вес Фьюри для меня не проблема. Я жму лежа 160 килограмм»