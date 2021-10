Тайсон Фьюри заплакал после победы над Деонтеем Уайлдером

Чемпион WВС в тяжелом весе Тайсон Фьюри после победы нокаутом в поединке против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера заплакал в своем углу.

Фьюри сегодня в Лас-Вегасе нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! 🙌#FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet 🌎 pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm