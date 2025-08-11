Хабиб Нурмагомедов: «Искренне верю, что Умар может стать следующим лидером P4P. Сейчас ему нужно справиться с поражением»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим лидером рейтинга P4P.

«Кто способен стать следующим лидером рейтинга P4P? Искренне верю, что Умар может сделать это. Сейчас ему нужно справиться с поражением, но в 2015 году Ислам Махачев был в такой же ситуации.

А в 2025 году Махачева считают лучшим бойцом планеты. Нужно верить в себя, не забывать про дисциплину и тренироваться каждый день», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Умар Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

