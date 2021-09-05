На Хабиба бросился фанат во время конференции. Он хотел сделать с Нурмагомедовым фото

Экс-чемпион UFC в легком весе в Харрогейте дал конференцию для своих болельщиков.

В конце мероприятия один из присутствующих бросился к Нурмагомедову, но был вовремя остановлен охраной. Он хотел сделать совместную фотографию.

«Нет, нет, нет. Брат, не надо этого делать. Позвольте мне сказать. Я прилетел сюда из другой части мира, чтобы увидеть вас, ребята, и, вы знаете, я думаю, что тоже заслуживаю немного уважения.

Во всем мире у меня есть большая поддержка со стороны моих людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и я, и я действительно верю, что здесь у нас одинаковые взгляды.

Заботьтесь о своих детях. Это наше будущее. Это самое главное. Спасибо вам, ребята», – прокомментировал инцидент Нурмагомедов.

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