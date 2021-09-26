«Меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой». Хабиб о матче АПЛ в Ливерпуле

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о неприятном инциденте после матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Когда я вышел со стадиона «Энфилд», я попал в толпу фанатов «Ливерпуля», меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой.

За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент», – рассказал Нурмагомедов.

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