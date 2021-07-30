Хабиб: «Рефери спас жизнь Конору, когда он дрался со мной. Из-за этого я расстроился, ведь готовился к войне»

Экс-чемпион UFC в легком весе вспомнил поединок против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«В день боя я чувствовал себя счастливым. Я думал, что наконец-то подерусь с ним.

Это как ты постоянно удерживаешь голодного орла, не выпуская его на свободу. А потом выпускаешь его. Он летит и смотрит, где же эта мышь? И потом он ее хватает. Тут было примерно то же самое.

Он слишком много плохого говорил, а для меня это было очень важно. Находясь в лагере, я думал только об одном – как бы не получить травму.

Перед боем у меня были проблемы со спиной, ногой. Получить травму в лагере очень просто. Я очень беспокоился об этом.

Сделав вес, на следующий день с утра я слегка потренировался, затем поспал. Через несколько часов я наконец подрался с ним.

Я был очень счастлив. Я очень хотел бить его всю ночь, но мой оппонент этого не хотел. Войдя в клетку, я искал глаза этого парня. До боя он вел себя как боец, но, подойдя ближе, он не смотрел в мои глаза.

Он смотрел в разные стороны, но не в глаза. Я думаю, что Херб Дин спас ему жизнь. 100%. Он спас ему жизнь.

Представим, что рефери не было бы, что случилось бы? Он бы умер. Он стучал, но я крепко держал его. Если вы посмотрите бой, рефери пришлось отдирать его от меня. Но для меня этого было недостаточно. Я из-за этого расстроился, потому что я готовился к войне. Когда ты идешь на войну, ты ни с кем не дерешься», – заявил Нурмагомедов.

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