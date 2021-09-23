Александр Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал»

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу в бою против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Очень много для меня это значит. Пошел ли бой по тому сценарию, на который ты рассчитывал? Он прошел именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи.

Реванш? Я просто хочу домой. Я с января очень сильно готовился к поединку, был мало со своей семьей. Я очень сильно соскучился по своим детям. Я хочу видеть их, смотреть, как они балуются, кричат», – заявил Усик.

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