Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе

Теги Эвандер Холифилд тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик повторил достижение экс-чемпиона мира в двух дивизионах Эвандера Холифилда.

Усик, как и Холифилд, стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и объединенным в тяжелом весе.

Украинец сделал это значительно быстрее – в 19-м бою на профессиональном ринге.

Сегодня в Лондоне Усик победил экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа единогласным решением судей. 

Александр Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал»

Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе 

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