Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик повторил достижение экс-чемпиона мира в двух дивизионах Эвандера Холифилда.
Усик, как и Холифилд, стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и объединенным в тяжелом весе.
Украинец сделал это значительно быстрее – в 19-м бою на профессиональном ринге.
Сегодня в Лондоне Усик победил экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа единогласным решением судей.
Александр Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал»
Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе