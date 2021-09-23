Усик – второй в истории боксер, ставший абсолютным чемпионом в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик повторил достижение экс-чемпиона мира в двух дивизионах .

Усик, как и Холифилд, стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и объединенным в тяжелом весе.

Украинец сделал это значительно быстрее – в 19-м бою на профессиональном ринге.

Сегодня в Лондоне Усик победил экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа единогласным решением судей.

Александр Усик: «Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал»

Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе