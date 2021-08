Взвешивание в Лас-Вегасе: Мэнни Пакьяо легче Йордениса Угаса

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBA в полусреднем весе Йорденис Угас выйдет в ринг против экс-чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

Угас показал на весах 66,6 кг, тогда как Пакьяо оказался чуть легче – 66,2 кг.

Для Пакьяо этот бой станет первым за последние два года.

