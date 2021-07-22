Хабиб о Моргенштерне: «Я не фанат музыки, не творческий человек»

Экс-чемпион UFC в легком весе рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.

«Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки.

Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю и стихотворения знаю», – заявил Нурмагомедов.

Ранее Моргенштерн допустил, что может провести профессиональный бой за 20 миллионов долларов.

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Моргенштерн: «Если я пойму, что после боя останусь в живых, мне 20 млн долларов хватит, чтобы ничем не заниматься»