Моргенштерн: «Если я пойму, что после боя останусь в живых, мне 20 млн долларов хватит, чтобы ничем не заниматься»

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Рэпер Моргенштерн признался, что готов провести профессиональный поединок за гонорар в 20 миллионов долларов.

«Готов подраться за 20 миллионов долларов. Смотря против кого. Если против какого-то убийцы, который меня размажет, то ##### (зачем) оно мне надо?

А если я пойму, что после этого поединка я останусь в живых, мне в принципе этой цифры хватит, чтобы ничем не заниматься до конца жизни.

И следующее мое поколение сможет ничем не заниматься», – рассказал Моргенштерн.

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