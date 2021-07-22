Моргенштерн: «Высказывания Конора в адрес отца Хабиба отвратительны»

Рэпер Моргенштерн прокомментировал один из твитов бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он – один из лучших шоуменов в шоу-бизнесе, не только в ММА.

Но то, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба... Это, конечно, отвратительно.

Шоу есть шоу, но ##### (зачем) трогать личную жизнь?» – сказал Моргенштерн.

Экс-чемпион UFC в легком весе после поражения Макгрегора в реванше против Дастина Порье написал, что «добро всегда побеждает зло».

Макгрегор назвал добром коронавирус, а злом отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от последствий COVID-19.

Моргенштерн: «Мы с бойцами ММА коллеги по цирку»

Конор: «Я обожаю свои рекорды, и я еще зажгу»