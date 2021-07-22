Моргенштерн: «Высказывания Конора в адрес отца Хабиба отвратительны»

Рэпер Моргенштерн прокомментировал один из твитов бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Мы с Конором коллеги. Я считаю, что он – один из лучших шоуменов в шоу-бизнесе, не только в ММА.
Но то, что он позволяет себе такие высказывания в адрес отца Хабиба... Это, конечно, отвратительно.
Шоу есть шоу, но ##### (зачем) трогать личную жизнь?» – сказал Моргенштерн.
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поражения Макгрегора в реванше против Дастина Порье написал, что «добро всегда побеждает зло».
Макгрегор назвал добром коронавирус, а злом отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от последствий COVID-19.
Моргенштерн: «Мы с бойцами ММА коллеги по цирку»