Александр Шлеменко: «Бой с Моргенштерном продлился бы ноль секунд»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко не верит в организацию поединка против рэпера Моргенштерна.

«Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него. Бой бы продлился ноль секунд.

Потому что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», – сказал Шлеменко.

Ранее Моргенштерн сообщил, что готов провести бой против Шлеменко за 20 млн долларов.

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