Александр Шлеменко: «Благотворительность Моргенштерна – показуха. Представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку»

Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал поступок рэпера Моргенштерна, который объявил сбор средств на лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией.

«Про его благотворительность – это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков.

Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, сколько детей он загубил. При этом помог одному ребенку – просто смешно.

Для этого и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 млн, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос.

Тем более, когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал – это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха», – сказал Шлеменко.

Ранее Моргенштерн перевел на лечение Ильи Худобы более 10 миллионов рублей. За два дня было собрано более 30 миллионов рублей.

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