Умар Кремлев: «Моргенштерн – женщина с низкой социальной ответственностью»

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) отказался организовывать бой между бойцом и рэпером Моргенштерном.

«Во-первых, он [Моргенштерн] такой блогер, который бесовщину показывает. Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он – женщина с низкой социальной ответственностью. Продается.

Мол: «Дай денег, а дальше делай со мной что хочешь». Я такие истории вообще не поддерживаю.

Мне нравятся идея проведения боя Джигана и Емельяненко, когда люди по-настоящему дерутся. А тут: «Заплати мне деньги и делай со мной все что хочешь», – сказал Кремлев.

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