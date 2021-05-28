Александр Шлеменко о бое с Моргенштерном: «Не обращайте на них внимание. Чем меньше мы это делаем, тем быстрее они уйдут»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе записал видеообращение к своим поклонникам из-за конфликта в СМИ с рэпером Моршенштерном.

«Хочу еще раз обозначить свою позицию и объяснить, зачем я обратил внимание на этого человека.

Я не знал, кто это такой, мои дети тоже не знали, кто это, но мне начали говорить, чтобы я об этом высказался. Как медийный человек, как противоположность этому, а еще как человек, который отстаивает традиционные ценности, я решил обозначить, кто это такой.

То есть предоставить право выбора: вы либо с ним, либо с нами. Поэтому я и сказал, кто это, я о нем вспомнил и выразил свою позицию.

Дальше остался выбор за родителями, потому что все эти персонажи бьют по вашим детям, а дети – это чистый лист бумаги. Они мало защищены и не понимают, к чему это может привести.

Поэтому мне нужно было обозначить его. А дальше выбор за вами. Бой с Моргенштерном? Это просто смешно. Я понимаю, зачем это нужно им: это хороший пиар, хайп.

У меня такой задачи не было, я просто должен был обозначить и сделал это первый, а также показал выбор. Хочу всех предупредить, попросить: не обращайте вы на них внимания. Ведь чем меньше мы это делаем, тем быстрее они уйдут», – заявил Шлеменко.

Ранее Моргенштерн запросил гонорар за бой со Шлеменко в 20 млн. долларов.

«Это будет самый большой гонорар Моргенштерна за полминуты выступления, дольше он не продержится». Гаджиев про возможный бой рэпера и Шлеменко

Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов – и погнали»