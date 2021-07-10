А что кроме первого титула Месси со сборной? Конор сломал ногу, Барти взяла «Уимблдон», Леброн возглавил список ненавидимых игроков в соцсетях

Лео Месси наконец-то выиграл первый титул со сборной Аргентины, а вечером финал Евро Англия – Италия, но в мире спорта и без этого много событий:

1. 🥊 На UFC 264 Конор оборонялся весь раунд против Дастина Порье, а на последних секундах... сломал ногу. Это был третий бой между соперниками. Счет теперь 2-1 в пользу Порье. А мы вели онлайн-трансляцию этого боя.



2. 🏒 «Монреаль» не собирается искать нового главного тренера – он ведет переговоры с Домиником Дюшармом, который довел команду до финала Кубка Стэнли-2021. Об этом заявил генменеджер Марк Бержевен. Дюшарм формально не был главным тренером «Канадиенс», а лишь и.о: в эту должность он заступил 24 февраля после увольнения Клода Жюльена – и канадский клуб специально не убирал эту приставку у тренера до самого конца сезона.

Уже говорилось, что Тарасенко просит обмен из «Сент-Луиса» – но, кажется, дело совсем не в травме и неудачных операциях. Местный журналист Энди Стрикленд уверяет, что между нападающим и партнерами есть серьезные разногласия. «Блюз» в ближайшее время будут изучать варианты обмена Владимира вне зависимости от желания игрока.

3. 🏀 Планета настолько очистилась, что в баскетбол вернулся Сергей «один туда, два туда» Чернов с вопросом: «В Лиге ВТБ будет восемь российских клубов, в каждом 7-8 легионеров. Где русские игроки?».

Леброн возглавил список самых ненавидимых игроков в соцсетях.

Игрок сборной России Иван Стребков останется в «Нижнем Новгороде» еще на 3 года.

4. 🎾 Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой «Уимблдона», обыграв в финале Каролину Плишкову. Австралийка второй раз в карьере выиграла «Большой шлем».

А в парном финале Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили Элизе Мертенс и Су-Вэй Се. До этого по ходу турнира они отыграли семь матчболов, а в субботу сами упустили два.

5. 🏎️ Российская гонщица Ирина Сидоркова ждет появления женщин в «Формуле-1» – но путь девушек на вершину автоспорта получится непростым.

6. ⛸ Алексей Мишин и Тамара Москвина награждены премией ISU Skating Awards «За жизненные достижения».

Алина Загитова посетила Крым. Она опубликовала фото с подписью «Наша Родина».

7. 🏃‍♀️ Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене победила на Кубке Москвы с результатом 1,95 м. Это ее первое выступление с конца мая.

8. Лишь 26 соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут со зрителями (но с ограничениями – не более 10 тысяч человек). Остальные 724 – при пустых трибунах.