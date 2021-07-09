Барти выиграла второй турнир «Большого шлема». В рейтинге она оторвется от второй строчки более чем на 2000 очков

Первая ракетка мира Эшли Барти в финале «Уимблдона» обыграла №13 Каролину Плишкову – 6:3, 6:7, 6:3.

Барти – чемпионка «Ролан Гаррос»-2019 – за матч допустила 29 невынужденных ошибок, 30 раз пробив навылет. Она не подала на матч при счете 6:5 во втором сете и после этого отдала тай-брейк.

25-летняя австралийка выиграла второй турнир «Большого шлема» и 12-й титул вообще. Баланс ее финалов на уровне ТБШ теперь стал 2-0.

Барти стала 10-й теннисисткой в истории Открытой эры, выигравшей два «Шлема». Также она стала первой австралийской чемпионкой «Уимблдона» после Ивонн Гулагонг в 1980-м.

До 2021-го ее лучшим результатом в Лондоне был четвертый круг-2019.

С понедельника Плишкова поднимется на седьмую строчку рейтинга, а Барти упрочит лидерство, оторвавшись от №2 Наоми Осаки более чем на 2000 очков.

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