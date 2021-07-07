Только 26 соревнований Олипийских игр Токио-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

Об этом сообщила спикер оргкомитета Олимпиады Такая Маса. Ранее сообщалось, что олимпийские соревнования пройдут без зрителей в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Хоккайдо и Фукусима из-за пандемии коронавируса.

На данный момент запрет не действует для префектур Ибараки, Мияги и Судзуока. В этих регионах болельщики смогут посетить Олимпиаду – при условии, что число зрителей на спортивном объекте составит до 10 тысяч человек, а заполняемость не превысит 50%.

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