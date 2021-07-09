Веснина и Кудерметова упустили два матчбола и проиграли в финале «Уимблдона»

В финале парного «Уимблдона» Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили Су-Вэй Се и Элизе Мертенс (6:3, 5:7, 7:9).

Веснина и Кудерметова не реализовали два матчбола при счете 5:4 во втором сете. В решающей партии Мертенс и Се не подали на матч при счете 5:3, а россиянки – при счете 7:6.

Напомним, в марте Веснина вернулась в тур после рождения дочери – она не выступала с «Ролан Гаррос»-2018.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

