Веснина и Кудерметова упустили два матчбола и проиграли в финале «Уимблдона»

В финале парного «Уимблдона» Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили Су-Вэй Се и Элизе Мертенс (6:3, 5:7, 7:9).
Веснина и Кудерметова не реализовали два матчбола при счете 5:4 во втором сете. В решающей партии Мертенс и Се не подали на матч при счете 5:3, а россиянки – при счете 7:6.
Напомним, в марте Веснина вернулась в тур после рождения дочери – она не выступала с «Ролан Гаррос»-2018.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Су-Вэй Се (Тайвань) / Элиза Мертенс (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
3:6|7:5|9:7
3:6|7:5|9:7
- Дата проведения
- 10 июля, 18.46