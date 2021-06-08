Хабиб о бое с блогером: «У меня пока такого интереса нет, но, если чуть больше дадите, чем Мейвезеру и Полу, подумаем»

Экс-чемпион UFC в легком весе прокомментировал выставочный поединок между экс-чемпионом в пяти дивизионах и блогером .

«Чего комментировать? Люди вышли, заработали денег. Чисто бизнес. Из спортивной составляющей – конкуренции особо не было.

Старый Мейвезер так вышел так чуть… Спарринг сделали и заработали много денег.

Как я к этому отношусь? Ребята решили денег заработать. Что я скажу, не зарабатывайте и не деритесь?

Подогрели интерес, подрались, десятки миллионов получили. У меня пока такого интереса нет, но, если чуть больше дадите, чем им дали, подумаем», – рассказал Нурмагомедов.

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