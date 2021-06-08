Хабиб о бое с блогером: «У меня пока такого интереса нет, но, если чуть больше дадите, чем Мейвезеру и Полу, подумаем»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов бокс Мейвейзер - Пол Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выставочный поединок между экс-чемпионом в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом

«Чего комментировать? Люди вышли, заработали денег. Чисто бизнес. Из спортивной составляющей – конкуренции особо не было.

Старый Мейвезер так вышел так чуть… Спарринг сделали и заработали много денег.

Как я к этому отношусь? Ребята решили денег заработать. Что я скажу, не зарабатывайте и не деритесь?

Подогрели интерес, подрались, десятки миллионов получили. У меня пока такого интереса нет, но, если чуть больше дадите, чем им дали, подумаем», – рассказал Нурмагомедов.

Хабиб: «Никакого желания возвращаться у меня нет»

Оскар Де Ла Хойя 11 сентября проведет бой с Витором Белфортом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья