Хабиб: «Черчесов должен отвечать на вопросы журналистов. Потому что сборная России по футболу – это не сборная по тхэквондо или по ММА»

Бывший чемпион в легком весе считает, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен быть более открытым перед журналистами.

«Думаю, что он не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью. Мне кажется, он устал от этого.

Но я думаю, что он должен отвечать [на вопросы журналистов]. Потому что сборная России по футболу – это не сборная России по тхэквондо, или по ММА, или еще что-то.

Потому что футбол смотрят везде – от Камчатки до Калининграда. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира, особенно когда сборная играет.

Думаю, что отвечать ему надо, конечно, потому что столько людей болеют, переживают. Футболисты и тренеры сборная России несут ответственность перед общественностью.

А так – это его выбор. Как-то критиковать его... Но я бы отвечал. Я был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы», – сказал боец.

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