Что кроме Евро-2020? Мейвезера ограбили, на Олимпиаду пустят зрителей, «Локомотив» подписал Буше, у Кавая – подозрение на кресты

Если вы устали от футбола или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости среды из мира другого спорта:

🏒 За сезон в НХЛ Кирилл Капризов очень полюбился местным болельщикам – именно его выбрали фанаты в номинации «Европейский прорыв года» на Fan Choice Awards. Он обошел Хинтца («Даллас»), Котканиеми («Монреаль») и Штюцле («Оттава»).

«Рейнджерс» официально объявили о назначении Жеррара Галлана новым главным тренером. Прежде сообщалось, что контракт будет подписан на 4 года, за каждый из которых Галлан получит 3,5 млн долларов.

Новые переходы в КХЛ: «Локомотив» наконец-то объявил о подписании Рида Буше из «Авангарда», а СКА обменял шведского защитника Лукаса Бенгтссона в минское «Динамо» на Степан Фальковского.

Плей-офф НХЛ: «Монреаль» сравнял счет в серии с «Вегасом». Канадцы уж очень рвутся в финал!

🏀 День отставок в НБА: «Вашингтон» расстался с тренером Скоттом Бруксом, «Новый Орлеан» – с тренером Стэном Ван Ганди, «Даллас» – с многолетним генменеджером Донни Нельсоном.

Ламело Болл забрал приз «Лучшему новичку года».

У Кавая Ленарда – подозрение на серьезное повреждение крестообразных связок, а у Криса Пола – положительный тест на коронавирус.

Плей-офф НБА: «Филадельфия» упустила преимущество в 26 очков и уже проигрывает 2-3 в серии «Атланте» (39 очков у Трэя Янга), 36 очков Пола Джорджа помогли “Клипперс” повести в серии с “Ютой” и без Кавая – 3-2

Леброн уже намекает, что сезон, в котором он не вышел из первого раунда, – “сезон со звездочкой”: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона».

🥊 Дом (один из) Флойда Мейвезера ограбили. Из особняка боксера в Лаг-Вегасе вынесли много ценного, но Флойд не унывает: обещает 100 тысяч долларов тому, кто поможет все это найти.

🎾 Роджер Федерер проиграл во втором круге турнира в Галле – 10-кратный чемпион впервые в карьере вылетел с этих соревнований раньше четвертьфинала. Андрей Рублев второй раунд прошел, а Аслан Карацев в Лондоне потерпел поражение.

В Берлине Екатерина Александрова обыграла шестую ракетку мира Элину Свитолину. Это четвертая победа россиянки в матчах с топ-10.

🏎 Эстебан Окон подписал с «Альпин» новый долгосрочный контракт – до конца 2024 года.

🏐 Российские волейболисты победили Аргентину (3-1) и продолжают бороться за выход в «Финал четырех» Лиги наций. Кстати, именно непредсказуемая Аргентина – наш первый соперник на Олимпийских играх

🎿 Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж. Теперь она будет выступать под фамилией Нигматуллина.

🏃 Похоже, на Олимпиаду в Токио все же пустят зрителей. Власти Японии планируют допускать на арены до 10 тысяч местных болельщиков.

💉 Дмитрий Губерниев считает, что Александру Логинову не стоит идти в министры после окончания карьеры. Все дело в допинговом прошлом.