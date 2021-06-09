Лига наций. Россия ведет после двух сетов в матче с Аргентиной

Сегодня в Римини пройдут матчи 11-го тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Аргентины.

наций

Мужчины

Римини, Италия

11-й тур

Аргентина – Россия – 0-2 (19:25, 23:25, идет третий сет)





Сербия – Болгария – 13:00





Словения – Австралия – 14:00





Япония – Польша – 16:00





Нидерланды – Италия – 17:30





Канада – Германия – 19:00





США – Франция – 20:30





Иран – Бразилия – 22:00





Турнирное положение: Бразилия – 9 побед – 1 поражение (26 очков), Польша – 8-2 (24), Франция – 7-3 (22), Словения – 7-3 (20), Сербия – 7-3 (19), Россия – 6-4 (20), Япония – 6-4 (16), Иран – 5-5 (18), США – 5-5 (15), Аргентина – 5-5 (14), Германия – 4-6 (13), Италия – 4-6 (11), Канада – 2-8 (7), Болгария – 2-8 (7), Нидерланды – 2-8 (6), Австралия – 1-9 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.