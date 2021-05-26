Галлан возглавил «Рейнджерс». Он выиграл с Канадой ЧМ-2021 и выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли

Жерар Галлан стал новым главным тренером «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорка официально сообщил о назначении 57-летнего специалиста.
Ранее стало известно, что Галлан подпишет с «Рейнджерс» контракт на четыре года. Зарплата – около 3,5 млн долларов за сезон.
Недавно Галлан выиграл золотые медали ЧМ-2021 вместе со сборной Канады, начав турнир с трех поражений подряд.
Тренер был уволен из «Вегаса» в январе прошлого года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/18.
«Рейнджерс» искали нового главного тренера после отставки Дэвида Куинна.