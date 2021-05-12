Финальная дуэль взглядов Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры перед UFC 262

В Хьюстоне состоялась церемония взвешивания участников UFC 262. После этого бойцы провели дуэль взглядов.
В главном событии сойдутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. На кону будет стоять чемпионский титул легкого дивизиона, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова.
This one is just too close to call! And these two got even closer!@CharlesDoBronxs and @MikeChandlerMMA come face-to-face for the final time!— UFC on BT Sport (@btsportufc) May 14, 2021
One more sleep!#UFC262 | Sat 1am | BT Sport 1 HD pic.twitter.com/ES7gJcEm2y
Мейнкард UFC 262 начнется 16 мая в 05:00 по московскому времени.
Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, последний рывок Фергюсона к чемпионству. Онлайн UFC 262