Финальная дуэль взглядов Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры перед UFC 262

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Чарльз Оливейра UFC 262 Чендлер - Оливейра Бокс/MMA/UFC

В Хьюстоне состоялась церемония взвешивания участников UFC 262. После этого бойцы провели дуэль взглядов.

В главном событии сойдутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. На кону будет стоять чемпионский титул легкого дивизиона, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова.

Мейнкард UFC 262 начнется 16 мая в 05:00 по московскому времени.

Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, последний рывок Фергюсона к чемпионству. Онлайн UFC 262

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