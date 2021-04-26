Российский боец Дмитрий Сосновский получил 8,5 лет колонии за похищение бизнесмена в Москве

Российский боец ММА Дмитрий Сосновский получил тюремный срок за похищение бизнесмена в Москве.

В октябре 2019-го Сосновский вместе с подельниками похитил бизнесмена и насильно отвез его в офис, где угрожал убийством и требовал долг в размере 400 тысяч рублей. Фигурант дела Руслан Маматкулов был замглавы федерации бокса Подмосковья.

Потерпевшему удалось сбежать. Позже он написал заявление в полицию.

«Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова – к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщила пресс-секретарь пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На счету 30-летнего Сосновского 11 побед и ни одного поражения. В 2014 году он победил нокаутом Александра Емельяненко, а в 2018-м дебютировал победой в UFC.

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