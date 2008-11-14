Адвокат Сосновского: «Нет доказательств вины Дмитрия»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Дмитрий Сосновский 1989 Бокс/MMA/UFC

Равиль Саберов, адвокат бойца UFC Дмитрия Сосновского, настаивает на невиновности российского тяжеловеса в деле о вымогательстве и похищении человека.

«Я считаю, тут нет доказательств вины. У Сосновского отсутствуют мотивы влезать в какие-то глупые дела.

Он оказался случайно в кругу знакомых и попал в переплет. Надеюсь, в ближайшее время с него снимется все это», – заявил Саберов.

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