Олейник – про арест Сосновского: «Надеюсь и думаю, он оказался не в то время, не в том месте, не с той компанией»

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал арест Дмитрия Сосновского, которого подозревают в похищении человека и вымогательстве. На протяжении долгого времени Олейник и Сосновский вместе тренировались.

«Сам не могу ничего прокомментировать, кроме своего личного расстройства, разочарования, что такая ситуация произошла. Надеюсь и думаю, что они оказались не в том месте и не в то время, не с той компанией.

Сосновский – известная личность, поэтому сразу о нем и говорят», – сказал Олейник в интервью журналисту Sports.ru Алексею Сафонову.

Российского бойца UFC Сосновского арестовали за похищение человека и вымогательство