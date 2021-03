Взвешивание UFC 259: Блахович тяжелее Адесаньи, Ян – Стерлинга

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 259.

В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе подерется с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Вес Блаховича составил 92,9 кг, тогда как Адесанья оказался на два килограмма легче – 90,9 кг.

Другие пары:

(65,7 кг) – (65,3 кг)

(61,2 кг) – (61 кг).

(93,4 кг) – Александр Ракич (93,4 кг).

(70,7 кг) – Дрю Добер (70,7 кг).

