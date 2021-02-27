Взвешивание UFC 259: Блахович тяжелее Адесаньи, Ян – Стерлинга

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 259.
В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович подерется с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
Вес Блаховича составил 92,9 кг, тогда как Адесанья оказался на два килограмма легче – 90,9 кг.
Другие пары:
Аманда Нуньес (65,7 кг) – Меган Андерсон (65,3 кг)
Петр Ян (61,2 кг) – Алджамейн Стерлинг (61 кг).
Тиаго Сантос (93,4 кг) – Александр Ракич (93,4 кг).
Ислам Махачев (70,7 кг) – Дрю Добер (70,7 кг).
200.5 on the scale ⚖️— UFC (@ufc) March 5, 2021
🏆 @Stylebender comes in with room to spare for #UFC259
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