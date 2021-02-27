Взвешивание UFC 259: Блахович тяжелее Адесаньи, Ян – Стерлинга

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В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 259.

В главном событии вечера чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович подерется с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Вес Блаховича составил 92,9 кг, тогда как Адесанья оказался на два килограмма легче – 90,9 кг.

Другие пары:

Аманда Нуньес (65,7 кг) – Меган Андерсон (65,3 кг)

Петр Ян (61,2 кг) – Алджамейн Стерлинг (61 кг).

Тиаго Сантос (93,4 кг) – Александр Ракич (93,4 кг). 

Ислам Махачев (70,7 кг) – Дрю Добер (70,7 кг). 

Битва взглядов Ян – Стерлинг 

Битва взглядов Блахович – Адесанья

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