Флойд Мейвезер – о Коноре: «Этот мешок никогда не будет мной и не достигнет моего уровня»

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах прокомментировал выступление в реванше против на 257.

«Мир знает, что жулик МакЛузер может украсть у меня все и быть любимым, в то время как меня будут ненавидеть. Это говорит вам всем о том, что расизм по-прежнему существует.

Просто знайте, что этот мешок никогда не будет мной и не достигнет моего уровня. Я просто другой, мой настрой – из другой планеты, мои навыки – непревзойденны.

Я прирожденный победитель. Да, я говорю много грязи, но каждый раз отвечаю за свои слова. Поэтому меня ненавидят.

Грустно, что ты можешь быть бедным черным ребенком из гетто, который имел дело с расизмом на протяжении всей жизни, чрезвычайно упорно работал, чтобы добиться для себя и своей семьи лучшего положения, но ненависть к тебе преимущественно исходит от твоих же людей.

Конор не может победить даже в собственном виде спорта, но говорит о возвращении в бокс ради боя с Пакьяо. Никто не хочет смотреть их бой. Это словно мои объедки пожирают объедки», – заявил Мейвезер.

Мейвезер дрался с Макгрегором в августе 2017 года по правилам бокса и победил нокаутом в десятом раунде.

Мэнни Пакьяо – Конору: «Давай сделаем 2021-й лучшим годом в истории для фанатов боев»

Джейк Пол – Конору: «Тебя избил бездарь. Я предлагал тебе 50 млн долларов, теперь могу предложить 10 тысяч»