Мэнни Пакьяо – Конору: «Давай сделаем 2021-й лучшим годом в истории для фанатов боев»

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал итог реванша между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Самое прекрасное в боях – тут все может произойти. Поздравляю, Дастин Порье. Большая победа.
Конор, давай сделаем 2021 лучшим годом в истории для фанатов боев», – заявил Пакьяо.
Ранее Макгрегор сообщал о достигнутой договоренности о поединке против Пакьяо по правилам бокса.
Конор: «Я точно стану чемпионом мира по боксу. Бой с Пакьяо состоится в 2021 году»
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