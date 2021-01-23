Мэнни Пакьяо – Конору: «Давай сделаем 2021-й лучшим годом в истории для фанатов боев»

Чемпион WBA в полусреднем весе прокомментировал итог реванша между бывшим чемпионом в двух дивизионах и .

«Самое прекрасное в боях – тут все может произойти. Поздравляю, Дастин Порье. Большая победа.

Конор, давай сделаем 2021 лучшим годом в истории для фанатов боев», – заявил Пакьяо.

Ранее Макгрегор сообщал о достигнутой договоренности о поединке против Пакьяо по правилам бокса.

Конор: «Я точно стану чемпионом мира по боксу. Бой с Пакьяо состоится в 2021 году»

Тони Фергюсон о реванше Конор – Порье: «Отличный бой, хороший финиш»