Мэнни Пакьяо – Конору: «Давай сделаем 2021-й лучшим годом в истории для фанатов боев»

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Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал итог реванша между бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Самое прекрасное в боях – тут все может произойти. Поздравляю, Дастин Порье. Большая победа.

Конор, давай сделаем 2021 лучшим годом в истории для фанатов боев», – заявил Пакьяо.

Ранее Макгрегор сообщал о достигнутой договоренности о поединке против Пакьяо по правилам бокса.

Конор: «Я точно стану чемпионом мира по боксу. Бой с Пакьяо состоится в 2021 году»

Тони Фергюсон о реванше Конор – Порье: «Отличный бой, хороший финиш» 

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