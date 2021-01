Экс-чемпион Bellator в легком весе успешно дебютировал в UFC, победив в рамках со-главного события турнира UFC 257 на в Абу-Даби.

Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде.

Well, that’s how you make a highly anticipated debut memorable. Happy for Chandler, heartbroken for Dan. pic.twitter.com/L6iw0GJwf9