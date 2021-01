Уайт – Хабибу: «Бой Макгрегора с Порье имеет больший спрос, чем твой бой с Конором. Представь, что вы сделаете в реванше»

Стало известно, о чем говорили президент UFC Дэйна Уайт и чемпион легкого дивизиона на встрече в Абу-Даби.

«Бой Порье и Макгрегора имеет больший спрос по платным трансляциям, чем твой бой с Конором. Представь, что вы с Конором сделаете в реванше», – сказал Уайт россиянину.

23 января на UFC 257 Конор подерется с Порье на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Dana White convincing Khabib about a potential rematch with Conor McGregor.



“This fight with is trending bigger than the fight with you and Conor on PPV. Imagine what you and Conor would do in another fight”



