Дизайнер Артемий Лебедев: «Все, что можно сказать про бой Хабиба, – подрался, выиграл, поплакал, молодец, карьеру завершил»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделился впечатлениями от последнего боя чемпиона UFC в легком весе , который на UFC 254 победил треугольником .

«Все, что можно сказать про бой Хабиба – подрался, выиграл, поплакал, молодец, карьеру завершил.

Наверное, кто-то этот бой будет вспоминать, приводить в пример, и вообще восторгаться. А я считаю, что самая главная борьба, которая есть на свете – это борьба интеллектуальная.

Если ты накачал ######## (хорошие) мышцы, и ты такой сильный, то ты можешь побороть одного человека, двух, может быть, десять.

Можешь сто человек переколошматить, но дальше на этом твои силы закончатся.

А если у тебя есть интеллект, то ты можешь побороть миллион человек. Это гораздо интереснее. Пусть простят меня все, кто занимается борьбой», – рассказал Лебедев.

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